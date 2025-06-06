МЧС обратилось к москвичам

В столице 7–10 июня ожидается жаркая погода с температурой воздуха до плюс 32 градусов, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

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«В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», – говорится в сообщении.

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В ведомстве призвали москвичей и гостей столицы соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.