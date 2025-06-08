Ухудшение погоды с дождем и сильным ветром ожидается в Москве

В Москве после 11:00 и до конца дня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

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В городе прогнозируются дожди, местами сильные, а также порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду. Кроме того, в некоторых районах возможны грозы и град.

— Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что в столичном регионе 8 июня ожидается переменная облачность, днем и вечером пройдут дожди с грозами. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов.

До этого Гидрометцентр сообщил, что с 7 по 10 июня в Москве объявляется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемой аномально жаркой погоды.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщал, что после прохождения пика жаркой погоды в Москве во вторник, 10 июня, ожидается похолодание до плюс 20 градусов.