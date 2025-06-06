Собянин рассказал об окончании реставрации трех павильонов на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации трёх объектов культурного наследия федерального значения на ВДНХ — павильонов «Карелия», «Юные натуралисты» и «Химия».

Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.

В ходе работ в павильоне «Карелия» специалисты отреставрировали деревянные скульптуры и резной барельеф, а также восстановили интерьер с северным декором и порталом из карельской берёзы, написал Собянин.

Также, по его словам, в павильоне «Юные натуралисты» воссоздали терраццо центральной части стилобата, отреставрировали колоннаду главного входа, бронзовые бюсты пионеров-героев, а также восстановили декор стен и потолков.

При реставрации «Химии» специалисты по архивным чертежам и фотографиям восстановили утраченную скульптуру «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР», а также три уникальных полихромных витража, также утраченных.

Ранее НСН со ссылкой на слова Собянина сообщала, что в столице с начала 2025 года было выдано более 500 разрешений на проведение реставрационных работ.