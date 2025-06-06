В Москве появился первый технопарк в сфере высоких технологий

Технопарк «Дом легпрома», расположенный в Южном административном округе на улице Орджоникидзе (дом 12), стал первым московским объектом, официально внесенным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторгом России) в реестр технопарков в сфере высоких технологий. Технопарк станет важным элементом поддержки российских компаний легкой промышленности. Он предоставляет условия для разработки инновационных решений и продвижения отечественного производства.

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Современные лаборатории и центр сертификации

15 отечественных предприятий занимают помещения общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Большинство из них специализируются на разработке и пошиве текстильных изделий: одежды для детей и танцевального спорта, униформы для персонала гостиниц и ресторанов, а также медицинских сумок, рюкзаков и футляров.

Управляющая компания технопарка — АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности», специализирующееся на выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализации программ реверс-инжиниринга, а также внедрении передовых отраслевых технологий и разработок в сфере легкой промышленности.

В технопарке размещены современные испытательные лаборатории, оснащенные уникальным оборудованием для определения качественных характеристик текстиля и кожи, а также параметров безопасности изделий. Кроме того, в нем работает инжиниринговый центр и аккредитованный центр сертификации продукции легкой промышленности. Основная задача технопарка — оказывать предприятиям сопровождение в вопросах стандартизации, сертификации и испытаний продукции легкой промышленности, способствуя повышению конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках.

Среди ключевых арендаторов — резидентов технопарка — автономная некоммерческая организация «Российская система качества», производство по разработке и пошиву одежды для танцевального спорта, а также ИТ-компания, оказывающая услуги по интерпретационной обработке сейсмических данных. Кроме того, в технопарке располагается предприятие, специализирующееся на пошиве униформы для персонала и разработке ее дизайна для различных отраслей деятельности, а также вязальное производство текстильных аксессуаров для компаний и брендов, представленных на российском рынке.

Федеральный статус технопарка в сфере высоких технологий

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы сопровождал технопарк на протяжении всего процесса получения федерального статуса и сейчас продолжает помогать в получении регионального.

Федеральный статус технопарка в сфере высоких технологий присваивается Минпромторгом России при соответствии имущественного комплекса и управляющей компании определенным критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2023 года № 1381. Ключевые требования: общая площадь зданий не должна быть менее пяти тысяч квадратных метров, доля профильных резидентов должна составлять не менее половины от арендопригодной площади всех объектов недвижимости. Кроме того, технопарк должен иметь минимум два центра коллективного пользования оборудованием.

Реестр технопарков — часть стратегической программы Минпромторга России по развитию высокотехнологичных отраслей экономики страны. Это решение призвано укрепить позиции российского бизнеса на международном рынке и обеспечить дальнейший рост отечественной индустрии.

Понятие «технопарк в сфере высоких технологий» закреплено 16 апреля 2025 года законом города Москвы № 21 в законе города Москвы от 7 октября 2015 года № 55 «О промышленной политике города Москвы».

На сегодняшний день в реестр Минпромторга России включены четыре технопарка в сфере высоких технологий. Три из них находятся в Республике Татарстан и один — в Москве.