Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве

Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в этом году в Москве.

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Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила пресс-служба городского хозяйства.

— Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. В этом году приведем в порядок три пешеходных моста на озере Бездонное в парке «Серебряный бор», Новоарбатский мост и Ростокинский акведук, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ожидается комплекс работ: на мостах отремонтируют железобетонные поверхности ригелей, балок и опор. На Новоарбатском мосту ожидается обновление асфальтобетонного покрытия. Большой комплекс работ по капитальному ремонту с реставрацией будет выполнен на Ростокинском акведуке — памятнике архитектуры федерального значения, передает Telegram-канал городского хозяйства.

Также правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 432,9 гектара, расположенной в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский. Ее часть, площадь которой составляет 32,52 гектара, будет реорганизована по программе комплексного развития территорий.