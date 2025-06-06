Детеныши сычуаньского такина родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке с интервалом в несколько дней родились два детеныша сычуаньского такина. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила пресс-служба зоосада.

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Отмечается, что оба малыша оказались самцами. Посетители Московского зоопарка могут увидеть детенышей на экспозиции «Копытный ряд» на Новой территории.

Такин — это один из наименее изученных видов копытных. Они обитают в Юго-Восточной Азии. Сычуаньский такин занесен Международную Красную книгу как редкий вымирающий вид. В Московском зоопарке сычуаньские такины появились на экспозиции в 2009 году. Пару этих животных привезли из Пекинского зоопарка.

— Сейчас в группе вместе с одном вольере живут оба детеныша, их мамы и бабушка, — цитирует гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову Telegram-канал.

В конце мая в зоосаде произошло еще одно пополнение — четыре птенца нильских гусей появились на свет. Теперь их можно увидеть в уличных вольерах на экспозиции «Ручеек» на Старой территории. 13 мая в зоопарке также появились четыре особи каравайки и столько же исландских гоголей.