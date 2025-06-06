Собянин: средствами ПВО уничтожено шесть БПЛА, атаковавших Москву

Средствами противовоздушной обороны российской армии уничтожено шесть украинских беспилотников, атаковавших Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил Собянин.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщил, что временные ограничения на полеты введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов - от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки.

Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны.