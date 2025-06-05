Международный автопробег стартовал у Музея Победы

5 мая у стен Музея Победы стартовал Международный автопробег ДОСААФ России и Белоруссии, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония состоялась на площади Победителей.

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— Сегодня даем старт интереснейшему событию, автопробегу между двумя столицами, между Москвой и Минском. Участники посетят больше десятка городов России и Беларуси, которые помнят и будут помнить итоги Великой Отечественной войны. Как и 80 лет назад, два братских народа стоят плечом к плечу. И сегодня они также отстаивают свою независимость и право называться суверенными государствами. И это право мы не отдадим никому. И сегодняшнее мероприятие - одно из доказательств того, что наши народы точно не разъединить. Удачи вам на пробеге, — напутствовал участников председатель ДОСААФ России Денис Добряков.

Автопробег направлен на сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны, о роли ДОСААФ в годы войны, воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у граждан Союзного государства, укрепление духовных и профессиональных связей между братскими организациями ДОСААФ России и Беларуси.

— Разве можно оставаться в стороне от столь великого для двух наших стран праздника - 80-летия нашей победы над фашизмом. И нами было принято решение организовать автопробег по местам боевой славы, которые политы кровью героев Великой Отечественной войны, принесших победу, мир и спокойствие на нашей земле. В ходе данной акции мы будем рассказывать о том, что мы делали в те далекие годы, и что мы должны делать сейчас, дабы этого не повторилось. Символично, что мы начинаем автопробег в этом святом месте для двух наших народов, россиян и белорусов. И символично то, что закончится он в городе-герое Минске. Все мероприятия, которые будут проходить в ходе автопробега, поспособствуют только сплочению и воспитанию подрастающего поколения. Именно ради этого мы его проводим, — сказал председатель ДОСААФ Республики Беларусь Андрей Некрашевич.

Почетными гостями церемонии стали сенатор, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Наумец, заместитель директора департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации, Герой России Сергей Шаврин и другие. Участники возложили цветы к Огню Памяти и Славы и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

Автопробег освятил председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии протоиерей Александр Добродеев. Всего в путь от Поклонной горы отправилась колонна из 12 автомобилей. Участники проедут по маршруту: Москва — Вязьма — Ржев — Тверь — Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Тамбов — Воронеж — Липецк — Белгород — Курск — Орел — Тула — Калуга — Брянск — Смоленск, и финишируют в Минске 3 июля.

Участие в авторалли принимают экипажи городов-героев и городов воинской славы, расположенных по маршруту пробега. Во время остановок запланированы встречи с ветеранами, молодежью, возложения цветов к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, и другие памятные акции.

Перед стартом представители Республики Беларусь посетили экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа». Гости увидели в иммерсивном музейном пространстве вклад в Победу тружеников тыла – тысяч рядовых граждан страны, деятелей науки, медицины, культуры, всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны.