В Москве ожидаются дожди

В пятницу, 6 июня, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди, а в отдельных районах города во второй половине дня прогремят грозы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня территорию столицы будет пересекать теплый атмосферный фронт, после чего регион окажется под влиянием теплого сектора далекого циклона с центром над Скандинавией", - пояснил он.

Температура воздуха в столице составит плюс 24-26 градусов, по области - плюс 22-27 градусов. Эти значения на 3-4 градуса превышают климатическую норму.

Также Леус спрогнозировал атмосферное давление на уровне 745 мм рт. ст., что немного меньше нормы, и юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

В субботу, 7 июня, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью столбик термометра упадет до плюс 15-17 градусов, а днем поднимется до плюс 25-27 градусов, добавил синоптик.