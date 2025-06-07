Более 30 семей переехали в новостройку на Бескудниковском бульваре по программе реновации

В новостройку на Бескудниковском бульваре, построенную в рамках программы реновации, уже заселились свыше 30 семей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Осмотр квартир в новостройке на Бескудниковском бульваре начался в апреле этого года. В жилом комплексе 186 квартир общей площадью более 10 тыс. кв. м. На сегодня более 30 семей отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Чтобы переезд для горожан был еще комфортнее, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

В Бескудниковском районе предстоит расселение 37 старых домов, в которых проживают около 11,2 тыс. человек. Возле новостройки обустроили проезды, тротуары и пешеходные дорожки, установили наружное освещение, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Рядом с домом расположены школы, детские сады, парки и станции метро.