Подмосковье вошло в топ-10 самых "соловьиных" регионов РФ

Московская область заняла седьмое место в рейтинге "соловьиных" регионов страны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

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Согласно итогам ежегодной майской акции "Соловьиные вечера" Союза охраны птиц России, в Московской области в период проведения акции насчитали 247 соловьев. При этом количество наблюдений напрямую зависит от числа участников акции.

Первое место заняла Калужская область, на втором оказалась Курская, а на третьем – Рязанская. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин добавил, что подобные акции – действенный инструмент "народного мониторинга", который позволяет использовать данные о численности соловьев как индикатор состояния окружающей среды.

Самыми активными участниками мероприятия в Московской области стали жители Видного, Подольска, Чехова, Климовска, Серпухова, Орехово-Зуева, Коломны, Клина, Волоколамска, Красногорска и Ивантеевки, сказала координатор акции в регионе Мария Аргир.

Участники акции констатировали, что соловьи не пугаются близости людей и транспорта, так как много наблюдений сделано вдоль крупных шоссе, но с условием, что рядом есть зеленые зоны и водоемы.

На природных территориях Москвы обитают около 3 тысяч видов животных, в том числе занесенные в Красную книгу столицы. Например, в парке "Москворецкий" можно увидеть лысуху, чомгу и хохлатую чернеть, которые относятся к редким гнездящимся видам и считаются краснокнижными птицами.

Самого крупного дятла московских природных территорий, желну, можно встретить в парках "Царицыно" и "Тушинский". Помимо этого, разнообразием пернатых жителей отличается и музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", где обитают такие краснокнижные птицы, как совы, синицы-ополовники, ястребы-тетеревятники и другие.