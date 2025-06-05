Москвичам пообещали дожди и похолодание на следующей неделе

Газета.Ru

Первые дни лета в Москве выдались сухими и теплыми, однако в ближайшее время столицу ждут погодные качели. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. При этом, по его словам, до конца недели температура воздуха будет только расти.

Москвичам пообещали дожди и похолодание на следующей неделе
© РИА Новости
«Африканской жару называть пока рано, но температура пойдет в рост, будет около +24, +26 градусов. В пятницу нас ждут кратковременные дожди при той же температуре и грозы. Это будет связано с прохождением размытого фронтального раздела. А в субботу и воскресенье уже +27...+29 градусов, в понедельник до +30...+32», — рассказал синоптик.

Он добавил, что после пика жары во вторник в столицу придет грозовой фронт, после которого температура существенно понизится — до +20°C.

5 июня Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве из-за сильной жары будет объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

По данным метеорологической службы, в дневные часы с 7 по 10 июня диапазон температуры воздуха в столице будет составлять от +30°C до +32°C. Оранжевый уровень, указывающий на опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, будет действовать в Москве с 12:00 мск 7 июня по 18:00 мск 10 июня.