Режим работы станций метро «Проспект Мира» изменится 6 июня

С утра 6 июня станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий Московского метрополитена будут закрыты для входа пассажиров, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В пятницу, 6 июня, станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий с 5:45 до окончания мероприятий будут работать только на выход и пересадку», – говорится в сообщении.

В Дептрансе попросили пассажиров в это время пользоваться другими станциями для входа в метро.