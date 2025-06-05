У Мавзолея Ленина на Красной площади образовались огромные очереди

У Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве образовались огромные очереди. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, комплекс хотят закрыть на реставрацию в ближайший месяц. Ожидается, что ремонтные работы продлятся до июня 2027 года. До этого мавзолей закрыли на реставрацию осенью 2012 года.

У Никольской башни территорию оградили заборами, чтобы постепенно пропускать людей. За ними установили рамки металлоискателя.

Ранее на Красной площади был замечен руководитель фракции «Коммунистической партии» в Госдуме Геннадий Зюганов. Однако он направился не в музейный комплекс, а на книжный фестиваль.

На работы по реставрации власти выделили 19,6 миллиона рублей. В соответствии с результатами историко-культурной экспертизы, проведенной в 2024 году, состояние здания в целом можно охарактеризовать как «ограниченно работоспособное». При этом некоторые участки стен находятся в аварийном состоянии.