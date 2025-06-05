В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности на трое суток

Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики на территории Москвы из-за сильной жары, ожидаемой в течение трех суток. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ожидается очень высокая температура, в дневные часы с 7 по 10 июня - сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 30-32 градуса", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что оранжевый уровень, символизирующий на прогностических картах опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, будет действовать с 12:00 мск субботы, 7 июня, по 18:00 мск вторника, 10 июня. Данный уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений.

В Гидрометцентре РФ также пояснили, что в ближайшие дни вынос теплых воздушных масс с юго-запада и хороший дневной прогрев позволят максимальной температуре достичь и превысить тридцатиградусной отметки.

"В то же время погода будет по-летнему неустойчивой - пройдут кратковременные дожди, местами с грозами", - отмечают синоптики.

По их последнему прогнозу, предстоящей ночью столбики термометров в столичном регионе покажут до плюс 15 градусов, при этом местами не исключен кратковременный дождь, а на западе Подмосковья - гроза. Днем в пятницу, 6 июня, воздух может прогреться в мегаполисе и по области до плюс 27 градусов и также местами не исключен кратковременный дождь и гроза.