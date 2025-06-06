Москвичей предупредили о похолодании

После жарких выходных 7 и 8 июня жителей Москвы и Подмосковья ожидает похолодание, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в субботу Московский регион ощутит влияние "теплого сектора далекого североатлантического циклона". В дневные часы на фоне локальных грозовых дождей воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Пик этой теплой волны придется на воскресенье, когда столбики термометров достигнут отметок в +27…+29 градусов. В этот день также возможны кратковременные дожди и грозы.

А уже в понедельник, 9 июня, на погоду начнет влиять холодный атмосферный фронт.

"Дождей и гроз с порывистым ветром станет больше, однако до подхода фронтального раздела столбики термометров успеют подняться до +26…+28 градусов", - отмечает Михаил Леус.

Похолодает же только во вторник: температура воздуха в этот день, согласно прогнозам, составит не более +20 градусов. Дожди при этом прекратятся.