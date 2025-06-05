Собянин по поручению президента РФ провел личный прием граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента России Владимира Путина провел личный прием граждан, где рассказал о сроках завершения реконструкции Ростокинского акведука, а также пообещал дать поручения по созданию спортивного кластера в Некрасовке, строительству помещения для занятий единоборствами в Южном Чертаново и улучшению дорожной ситуации в Братеево. Встречи прошли в приемной главы государства, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Вячеслав Аксенов пришел на прием к мэру с предложением построить в районе Южное Чертаново помещение для занятий единоборствами. По его словам, в настоящее время тренировки спортсменов проходят на объекте, который не отвечает современным требованиям.

«Спасибо за такое предложение. Дам поручение, чтобы запроектировали, в следующем году построили новый спортивный комплекс рядом со старым, чтобы вы могли заниматься в современных хороших условиях. Мы много таких объектов строим, десятки объектов (некапитальные, капитальные), чтобы расширить возможность заниматься. Спортивные площадки делаем, чтобы можно было заниматься не только в закрытых помещениях, но и во дворах, парках, на специальных спортивных площадках», – ответил Собянин.

Также мэр пообещал оказать содействие в проведении комплексного благоустройства озелененной территории вблизи ул. Люберка в районе Некрасовка. С соответствующей просьбой к Собянину обратилась Наира Филиппова.

«Мы часто с семьей прогуливаемся в исторической части Некрасовки вдоль ул. Вольская, Люберка. В последнее время стали обращать внимание, что прогулочные зоны, зоны отдыха, спортивные площадки выглядят немного устаревшими, уже изношенными в сравнении, конечно, с новыми, активно развивающимися кварталами Некрасовки. Территория исторической части Некрасовки нуждается в благоустройстве. Очень хочется обновления мест активного отдыха с устройством игровых зон, с местами занятий спортом, с пешеходными зонами», – сказала она.

Собянин заверил, что благоустройство будет проведено, и, более того, на этом месте появится спортивный кластер.

«В том районе, о котором вы говорите, действительно морально и физически устаревшие спортивные площадки и пустыри. Поэтому он сам просится для того, чтобы сделать такой комплексный проект спортивного кластера, и, кстати, таких комплексных спортивных проектов на территории Москвы не так много – 50 всего. Вот будет такой в Некрасовке», – сказал мэр.

По его словам, городские власти уже занимаются этим проектом.

«Мы занимаемся уже этим проектом, согласовываем его с вами – с жителями. Надеясь, что до конца этого года спортивный кластер будет полностью благоустроен, построен», – добавил он.

Ольга Благодарская во время встречи с мэром обратилась к нему с просьбой установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Братеевская на юге Москвы. Мэр ответил, что даст соответствующие поручения. Собянин также подчеркнул, что последние годы дорожное движение строго регулируется городскими властями, и, как результат, количество ДТП уменьшилось.

«В три раза меньше стало ДТП со смертельными исходами», – добавил мэр.

Дмитрий Куликов на встрече с мэром поднял вопрос о благоустройстве территории вокруг ТПУ «Семеновский» в районе Соколиная Гора и улучшению пешеходной и транспортной доступности узла.

Мэр в ответ заявил, что работы уже ведутся и находятся на его контроле.

«Надеюсь, что до конца года работа будет сделана. Но работа достаточно масштабная. <…> 16 га фундаментальных работ, но я надеюсь, что в течение лета и осени с этой задачей справятся. Вам будет удобнее и безопаснее подходить к станциям. Это очень важно, потому что мы строим новые станции. Если к ним нормального, безопасного доступа нет, то они толком не работают. Эффективность транспорта резко падает. И ощущение от всего этого у жителей совсем другое. Поэтому мы стараемся обустраивать не только вокруг станции, но и подходы все в километровом радиусе, чтобы люди могли приходить сюда уже в комфортных и безопасных условиях», – сказал Собянин.

В режиме видеоконференции к мэру обратилась Мария Бондаренко с просьбой ускорить запуск пожарного депо в дер. Никульское района Щербинка.

«Мы строим целый ряд пожарных депо в Новой Москве. В этом году запустим два новых пожарных депо. То, о котором вы говорите, уже построено. Как раз за вами находится. Я надеюсь, что службы МЧС туда уже заедут и через несколько месяцев будут нормально функционировать и обеспечивать нормальную пожарную безопасность в вашем районе», – сказал Собянин.

Он добавил, что в целом пожарно-спасательная служба Москвы работает очень хорошо.

«Среднее время подъезда составляет около семи минут всего. И у нас количество пожаров и последствий за последние годы снизилось почти в четыре раза», – пояснил мэр.

Собянин также рассказал, что за последние годы на треть было увеличено количество подразделений пожарно-спасательных служб, в экспозицию ввели новые здания для них и обеспечили техникой.

Вопрос о ходе работ по капитальной реконструкции Ростокинского акведука, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, расположенного в одноименном парке, задала Наталья Блинова. Она обратилась к мэру в режиме видеоконференции прямо из парка.