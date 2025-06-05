Прошедшей весной солнце в Москве светило на 10% больше нормы

Весной 2025 года солнце в Москве светило 603 часа, что на 10% больше нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«По данным обсерватории МГУ, к маю число часов солнечного сияния в среднем достигает 275. Но прошедший май с его относительно прохладной погодой (средняя температура воздуха была на 0,4 градуса ниже нормы!) получил всего 257 часов солнечного сияния. Только три дня (6 мая, 22 мая, 28 мая) солнце светило в течение суток более 14 часов, что составляет почти 90% от возможного. За всю весну в Москве солнце светило 603 часа, что почти на 10% больше нормы. И все за счет солнечного апреля!» – написала Позднякова.

Синоптик добавила, что в июне в среднем солнце светит в течение 279 часов.