Синоптик: в Московском регионе можно открывать купальный сезон в эти выходные

Жители Московского региона уже могут открывать купальный сезон в предстоящие выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По последним данным, температура воды в Москве-реке у Звенигорода достигла +18°C», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в ближайшие пять дней ночи температура будет тёплой как ночью (не ниже +10...+15°C), так и днём — до +25...+30°C.

Тишковец почеркнул, что вода в реках и озёрах прогреется до +18...+20°C — это примерно соответствует температуре воды сейчас на курортах Краснодарского края и Крыма.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение пяти лет с вероятностью 80% наступит рекордно тёплый год.