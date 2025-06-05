ЦППК провела тестовую поездку "Иволги 4.0" на Ярославском направлении

Поезд "Иволга 4.0" проехал в тестовом режиме на Ярославском направлении для проверки готовности инфраструктуры, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

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В компании напомнили, что ЦППК совместно со столичным Дептрансом и РЖД продолжают подготовку к обновлению подвижного состава на данном направлении.

Поездка проходила без пассажиров вне часа пик. В 11:03 состав отправился из Москвы, а в 12:20 был уже в Сергиевом Посаде. Обратно он отправился в 15:12 и вернулся на Ярославский вокзал в 16:38. Составом управляла высококвалифицированная локомотивная бригада ЦППК.

В пресс-службе рассказали, что "Иволга" отличается плавностью хода и низким уровнем шума, а также повышенным уровнем комфорта пассажиров и современным дизайном.

Составы имеют широкие дверные проема для удобной посадки и высадки пассажиров, а также просторные салоны с мягкими сиденьями и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Также в вагонах есть системы климат-контроля и обеззараживания воздуха.

Ранее ЦППК подготовила 3 800 вагонов к работе в летний период. Подготовку, в частности, прошли более 350 собственных и арендованных составов компании: "Иволги" всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, ЭД4М, РА-3 и другие поезда.

Особое внимание уделялось проверке систем кондиционирования и климат-контроля. Также специалисты проверили исправность электрической части и заземления, надежность крепления аппаратов и проводов.