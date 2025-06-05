Москвичей предупредили об ограничении движения 8 июня

В связи с проведением фестиваля «10 000 шагов» 8 июня в Москве вводятся ограничения на движение. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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С 00:01 до 5:00 понедельника, 9 июня, будут закрыты участки на внутренней стороне нескольких бульваров, включая Гоголевский, Никитский, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский и Чистопрудный.

Кроме того, с 00:01 7 июня до завершения мероприятия на этих участках будет запрещена парковка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

8 июня в Москве пройдет фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов». Его участники смогут пройти по девяти центральным бульварам столицы и принять участие в массовых стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах, спортивных тренировках, иммерсивных экскурсиях, танцах и других мероприятиях.

Помимо этого, все желающие смогут 8 июня поучаствовать в квесте «Москва интересная»: в его рамках участников ждет более 100 точек, где им предстоит решать головоломки, выполнять творческие задания и отвечать на вопросы о столице.