Около 700 тыс. кв. м асфальта обновят на Третьем транспортном кольце

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальта на Третьем транспортном кольце, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы масштабные работы на Третьем транспортном кольце – второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем 16 участков общей площадью порядка 700 тыс. кв. м», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что ремонт пройдет, в частности, на внутренней и внешней сторонах кольца от Звенигородского шоссе до ул. Беговая, на обеих сторонах ТТК от Комсомольского проспекта до Бережковского моста, путепроводе Волгоградский-Угрешский и в Гагаринском тоннеле.

«Одна из причин ремонта дорог – колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик», – добавил Бирюков.

Ремонт пройдет в несколько этапов. На первом специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новый асфальт. На завершающем этапе нанесут дорожную разметку.