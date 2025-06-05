Собянин: Отделение трансплантации органов и тканей открылось в ГКБ №52
В городской клинической больнице №52, расположенной в районе Щукино, открылось отделение трансплантации органов и тканей. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«В городской клинической больнице №52 открылось отделение трансплантации органов и тканей. Оно специализируется на оказании хирургической помощи пациентам с терминальной стадией хронической болезни почек. Трансплантация почки – приоритетный, наиболее эффективный вид заместительной почечной терапии. Теперь в ГКБ №52 пациенты с хронической болезнью почек могут получить весь спектр медицинской помощи в одном месте: от первичной диагностики до пересадки почки и последующего диспансерного наблюдения», – написал мэр.
Он уточнил, что отделение расположено в корпусе, оборудованном современным операционным блоком, двумя отделениями реанимации и интенсивной терапии.
«Новое отделение стало четвертым в городе центром органной трансплантации наряду с ММНКЦ имени Боткина, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и МКНЦ имени Логинова», – добавил Собянин.