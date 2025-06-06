Музей Победы пригласил на бесплатную программу в День России

12 июня, в День России, вход в Музей Победы будет свободным (за исключением экспозиций «Подвиг Народа!» и «Битва за Москву. Первая Победа!»).

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Гостей музея на Поклонной горе также ждет большая бесплатная программа «Россия — страна Героев»: патриотическая выставка, концерты, мастер-класс и квиз.

— В праздничный день жители и гости Москвы смогут свободно посетить новую масштабную экспозицию «Путь к Победе», посвященную подвигу Красной армии в годы Великой Отечественной войны, и узнать подробнее о судьбах героев нашей Родины. Кроме того, музей приглашает побывать на выставках о выдающихся личностях: полководце Александре Невском, писателе Михаиле Шолохове, увидеть работы современных художников на «Вернисаже Победы», а также посмотреть раритеты «Артека» в экспозиции к вековому юбилею лагеря, — рассказали в Музее Победы.

В Зале Полководцев в 13.10 начнется концерт «Многонациональная Россия». Творческие коллективы выступят с праздничными хореографическими и музыкальными номерами в национальных костюмах народов России.

В 16.00 в колоннаде Музея Победы состоится концертная программа музыкально-просветительского проекта «Сильные духом!». Более 600 юных музыкантов из Москвы, ЛНР и ДНР, Курской, Белгородской, Калужской, Владимирской и Московской областей выступят в составе сводного духового оркестра. В праздничной программе — патриотические мелодии и всенародно любимые песни, сочинения М. Глинки, С. Прокофьева, И. Дунаевского и других композиторов. Вместе с оркестрами выступят хоры и хореографические коллективы. Сольные программы представят духовые оркестры из Донецка и Луганска, Белгородской и Курской областей. Мероприятие организовано Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Любителям интеллектуальных игр предлагают присоединиться к КВИЗстории «Этнопутешествие по России». Мероприятие стартует в 11.00 в Зале Долгих. Команды проверят свои знания о культуре и традициях народов России, а победители и призеры получат памятные призы. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

Весь день у Зала Славы будет работать передвижная выставка графических работ «Уголь Донбасса» художника Сергея Марченко. В нее войдут портреты героев СВО, волонтеров, добровольцев, медиков. Работы выполнены на крафтовой бумаге углем, что символично перекликается с темой Донбасса — одно из крупнейших месторождений угля. Здесь же Волонтерский центр Музея Победы проведет мастер-класс по изготовлению оберегов для участников специальной военной операции. Каждый посетитель сможет создать оберег и открытку со словами поддержки бойцам, которые затем будут отправлены в зону проведения СВО.