В столице начался проект "Кинолето в "Зарядье"

В Москве стартовал проект "Кинолето в "Зарядье". До 7 сентября по выходным и праздничным дням в парке будут показывать фильмы из золотого фонда отечественного кинематографа, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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Картины с 35-миллиметровой пленки будут воспроизводить с использованием кинопередвижки. Каждый фильм представят известные режиссеры, актеры, киноведы и другие.

В программе запланирован показ 30 картин из коллекции Госфильмофонда РФ, киноконцерна "Мосфильм", Музея кино и Москино. Зрители увидят работы режиссеров Владимира Меньшова, Татьяны Лиозновой, Карена Шахназарова и других.

В пространстве под куполом стеклянной коры покажут также советскую классику: "Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен", "Три плюс два", "Будьте моим мужем" и другие ленты.

Некоторые кинопоказы приурочат к знаковым событиям и памятным датам. Например, ко Дню России 12 июня покажут мультфильм "Князь Владимир". В День памяти и скорби 22 июня гости увидят картины о Великой Отечественной войне – "Летят журавли" и "Брестская крепость".

Ко Дню молодежи 29 июня можно будет посмотреть фильмы "Курьер" и "Питер FM". Ко Дню любви, семьи и верности 8 июля подготовлен показ кинокартин "Когда деревья были большими", "Любовь и голуби" и "Родня". Художественный фильм Юрия Егорова "Добровольцы" горожане увидят в День Государственного флага Российской Федерации 22 августа.

В "Ночь кино", которая пройдет 23 августа, все желающие могут присоединиться к показу комедии "Человек с бульвара Капуцинов". В честь Дня города зрителям покажут фильмы "Москва слезам не верит", "Еще раз про любовь" и "Три тополя на Плющихе".

Вход на кинопоказы свободный, ознакомиться с расписанием москвичи могут на сайте.

Ранее на ВДНХ начал работу летний кинотеатр-лекторий. Он доступен для посещения до 7 сентября с пятницы по воскресенье. Гости смогут там бесплатно посмотреть мультфильмы, комедии, драмы, фантастические истории и боевики. Зрительный зал рассчитан на 288 человек.