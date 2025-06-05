Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы

Крупный газорегуляторный пункт (ГРП) "Москворечье кв. Г" модернизировали на юге Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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В городе идет планомерная работа по обновлению ГРП, отвечающих за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Отремонтировали газорегуляторный пункт "Москворечье кв. Г", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Москворечье-Сабурово", – добавил вице-мэр.

Решение о модернизации ГРП приняли из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Его заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 970 кубометров в час, изготовленный из отечественных комплектующих на производстве АО "МОСГАЗ". Новый ГРП более тихий и соответствует всем требованиям безопасности.

Все газорегуляторные пункты Москвы в обязательном порядке оснащают запорными устройствами. Параметры их работы круглосуточно контролируют специалисты из центральной диспетчерской, которая позволяет в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы.

С начала года в городе уже проверили более 640 тысяч газовых плит – свыше 35% от их общего числа. При обнаружении мелких неполадок мастера устраняют их на месте. В случае выявления более серьезных нарушений газовики сначала исключают угрозу безопасности, а затем дают совету до дальнейшему использованию техники и ремонту.