Столичные выпускники могут узнать результаты экзаменов на mos.ru

Столичные выпускники могут узнать результаты единых государственных, основных государственных и государственных выпускных экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) на mos.ru. Сервис портала предоставляет баллы и копии бланков с ответами школьников, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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"При этом на портале отображаются не только первоначальные результаты экзаменов, но и баллы после пересмотра – в случае, если была подана апелляция и они изменились. Результаты доступны в личном кабинете на mos.ru, уведомления о них приходят на электронную почту и в пуш-рассылке", – отметил столичный департамент информационных технологий.

Москвичам необходимо перейти в раздел "Образование" в каталоге услуг портала, выбрать пункт "Школа" или "Колледж", после чего перейти в сервис "Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку".

Для получения доступа к результатам экзаменов необходимо ввести код регистрации участника ГИА и номер документа без серии, удостоверяющего личность, в полях.

Кроме того, узнать результаты школьники могут и в сервисе "Портфолио учащегося" на платформе "Московской электронной школы" (МЭШ). Для этого следует зайти в раздел "Учеба", после этого – в блок "ГИА".

Узнать примерный график утверждения и публикации результатов можно на сайте Регионального центра обработки информации Москвы.

Уведомления помогут своевременно получить сведения о результатах экзаменов. Они будут приходить на электронную почту и в формате пуш-уведомлений.

5 июня в Москве началась сдача ЕГЭ по биологии и географии. Также выпускники выполняют письменную часть экзамена по иностранным языкам. Всего в аттестации по данным предметам участвуют почти 32 тысячи человек, отметили в департаменте образования и науки. Следующие экзамены для выпускников пройдут 10 и 11 июня. В эти дни выпускники будут сдавать ЕГЭ по информатике и устную часть по иностранным языкам.