На 7 маршрутах наземного транспорта появятся новые остановки

На 7 маршрутах наземного транспорта Москвы будут введены 6 новых остановок с 7 июня, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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"Остановочные пункты заработают рядом с жилой застройкой, социальными объектами и станциями рельсового каркаса. Здесь будут останавливаться автобусы и электробусы 7 маршрутов, на которых совершают более 34 тысяч поездок в рабочие дни", – цитирует заммэра пресс-служба столичного Дептранса.

2 из 6 остановок будут перенесены на более удобные места, а всего изменения коснутся 4 округов Москвы. В частности, остановка "Кленовые аллеи" на Калужском шоссе у Новых Ватутинок будет перенесена на основной ход.

При этом автобусы маршрута е152 не будут заезжать на остановочные пункты "6-я Нововатутинская улица" и "Светлая улица". Граждан попросили использовать остановку "Кленовые аллеи" и маршруты е151 и 101.

Также добавляются две новых остановки у выходов со станций МЦД и метрополитена "Лианозово". Еще один остановочный пункт появится у метро "Отрадное", а один – на пересечении Свободного проспекта и Саянской улицы.

С 14 июня на северо-западе Москвы, Северо-Западной хорде и на дублере Большой Академической улицы заработают новые выделенные полосы. На них будут курсировать 23 городских и пригородных маршрута. Благодаря этому время в пути для пассажиров общественного транспорта сократится в 2–4 раза.

Также новые полосы сделают на бульваре Яна Райниса, в Неманском и Трикотажном проездах.