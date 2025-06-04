Вспышка кори зафиксирована еще в одном столичном вузе

Еще один столичный вуз временно перевел студентов на дистанционный формат из-за случаев заболевания корью. На этот раз очаг инфекции выявили в гуманитарном корпусе Московского педагогического государственного университета (МПГУ) на проспекте Вернадского.

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Как сообщил телегграм-каналу Осторожно, Москва» один из учащихся, карантинные меры ввели еще 28 мая. Первоначально студентов перевели на удаленку до 9 июня, однако позже этот срок продлили до 17 июня. В связи с подтвержденными случаями кори руководство университета обязало учащихся пройти вакцинацию.

Это уже не первый случай перевода московских вузов на дистант из-за вспышки инфекции. Ранее подобные меры принимались в других учебных заведениях столицы. Власти и администрации университетов призывают соблюдать рекомендации медиков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.