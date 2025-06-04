В Москве открылся ХI Книжный фестиваль "Красная площадь"

На «Главной сцене» у Храма Василия Блаженного состоялось торжественное открытие одиннадцатого книжного фестиваля «Красная площадь». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

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В церемонии открытия приняли участие помощник Президента России, председатель оргкомитета Фестиваля «Красная площадь» Владимир Мединский; председатель Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин; президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Владимир Мединский передал приветственное слово Президента России Владимира Путина.

«Вновь на несколько июньских дней главная площадь страны станет книжным сердцем России. Фестиваль по праву славится своей программой и приковывает внимание читателей со всей страны. Желаю всем плодотворной работы, позитивных эмоций и всего самого наилучшего», — говорилось в послании.

От себя Владимир Мединский передал поздравления писателю и философу Александру Проханову, которому вчера было присуждено звание Героя труда России за заслуги в развитии отечественной культуры и литературы.

«Здесь свои новинки представляют около 400 издательств из самых разных регионов нашей страны: от Владивостока до Калининграда. И в этом я вижу существенную заслугу нашего Фестиваля в части поддержки отечественной книгоиздательской отрасли. Свои площадки имеют сегодня художественная, научно-популярная, детская литература, и впервые появилась специальная площадка для поэзии. В павильоне «История Отечества» представлена очень обширная программа, около 50 различных мероприятий, прежде всего посвященных 80-летию Великой Победы и событиям в зоне специальной военной операции, освободительной операции», — заявил Сергей Нарышкин.

Перед открытием фестиваля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российским книжным союзом и Союзом театральных деятелей России. Сергей Степашин и Владимир Машков отметили необходимость диалога между двумя направлениями культуры.

«Отечественная, не только классическая, но и современная, драматургия должна найти свое место на русской сцене. Это очень важно», — поделился с «Главной сцены» Фестиваля Сергей Степашин.

Сергей Степашин напомнил, что в этом году исполняется 130 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина, и процитировал строки из его стихотворения «Русь советская».

После приветственных речей на «Главной сцене» появились народные артисты России Юрий Башмет и Сергей Гармаш, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и музыканты Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной под управлением дирижера Фредди Кадена. Артисты исполнили драматическую симфонию выдающегося современного композитора Александра Чайковского «Слово о полку Игореве» — к 225-летию со времени первого издания памятника древнерусской литературы.

Ранее театр русской песни Надежды Бабкиной впервые выступит на фестивале «Красная площадь».