На фестивале "Красная площадь" можно проверить грамотность через память детства

Как рассказал "РГ" научный сотрудник Института русского языка РАН и председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов, на книжном фестивале "Красная площадь" можно будет проверить свою грамотность.

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В субботу, 7 июня, все желающие смогут написать Демодиктант. Это заключительная точка, по сути, закрытие сезона-2025 "Тотального диктанта".

- Это последняя встреча с автором теста ТД Мариной Москвиной, с которой мы провели целый год. И последняя возможность написать небольшой диктант, созданный специально для проекта. Уже с июля мы начинаем работать с новым автором, которого официально представим в сентябре в Международный день грамотности, - пояснил Пахомов.

Текст для Демодиктанта называется "Память детства". Его тоже сочинила Марина Москвина. Это лирическая и трогательная история, в которой автор размышляет о том, как связаны между собой прошлое, настоящее и будущее и где каждый из нас может найти свой персональный Эверест. Он прозвучит впервые специально для фестиваля "Красная площадь".

Владимир Пахомов отметил, что у участников есть возможность получить приз и еще раз проверить свои знания по русскому языку. Он подчеркнул, бывали случаи, когда, чтобы написать Демодиктант, люди приезжали из других городов.

Все отличники получат подарки от "Тотального диктанта".