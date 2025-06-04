Стала известна цена свадьбы «под ключ» в Москве летом 2025 года

На классическую свадьбу хорошего уровня в расчете на 30 человек в Москве стоит закладывать не менее 900 тысяч рублей. Об этом сообщил предприниматель event-индустрии, основатель и генеральный директор агентства Darsy Роман Акалупин.

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По его словам, в классическую свадьбу «под ключ» входит банкет без алкоголя, сервисное обслуживание, аренда, ведущий, диджей, фотограф, видеограф (опционально), стилист для невесты, декор, техническое оснащение и торт.

Площадка — аренда, банкет и сервис — занимает 30–50 процентов от общего бюджета. Эксперт подчеркнул, что важно не допустить, чтобы эта сумма превышала половину стоимости всей свадьбы. Декор — 20–30 процентов, шоу-программа — 10–15 процентов, техническое оснащение — 5–10 процентов.

Аренда в бюджетных локациях составит 100–300 тысяч рублей, если не брать в расчет премиум-площадки. Средний чек на человека — банкет и фуршет без алкоголя — 6–8 тысяч рублей. Итого около 200 тысяч рублей за классическую свадьбу в районе 30 человек.

Ведущий и диджей часто работают в паре, им придется заплатить от 100–130 тысяч рублей за восьмичасовой рабочий день. Видеограф и фотограф обойдутся от 70–80 тысяч рублей за столько же времени.

— Декор — также значительная часть сметы. Однозначно многое зависит от выбранной локации и ее наполнения. По опыту наших пар, в среднем на декор уходит от 150-200 тысяч рублей, — добавил Акалупин.

Техническое оснащение обойдется в 120–150 тысяч рублей, торт и стилист — от 30 тысяч рублей за обе позиции. Кроме того, стоит заложить небольшую сумму на небольшие неожиданные траты.

— Таким образом, на стандартную свадьбу <...> на 30 человек в Москве в июне 2025 стоит закладывать от 900 тысяч рублей, — заключил Акалупин в беседе с РИАМО.

Некоторые пары предпочитают устраивать торжество без детей, однако не все гости воспринимают такой формат с пониманием, и задача приглашающей стороны — донести информацию деликатно. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая объяснила, как правильно запретить гостям брать детей на свадьбу.