Жабы-аги Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке и теперь живут в одном вольере. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

По словам его представителей, Настюша в полной мере соответствует идеалам красоты эпохи Возрождения, поэтому крупнее своего суженого. Декорации для свадебной церемонии были изготовлены вручную из экологичных материалов. Подружкой невесты на торжестве земноводных стала жаба-рогатка Машенька, чей павильон находится на Старой территории с правой стороны.

— Попасть туда можно в составе экскурсионной группы, по отдельному билету. Часовая экскурсия включает в себя посещение оранжереи, выставки ночных бабочек и, конечно, экспозицию с амфибиями, — передает официальный Telegram-канал Московского зоопарка.

Кроме того, в конце мая в зоосаде произошло пополнение — четыре птенца нильских гусей появились на свет. Теперь их можно увидеть в уличных вольерах на экспозиции «Ручеек» на Старой территории. 13 мая в зоопарке также четыре особи каравайки и столько же исландских гоголей.