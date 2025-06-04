Богослужения в Троицу пройдут во всех храмах Москвы

Богослужения в честь Дня Святой Троицы состоятся во всех московских храмах. Об этом в среду, 4 июня, рассказал глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

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Троица — один из самых важных праздников для православных россиян. Традиционно представители христианской религии отмечают его на 50-й день после Пасхи — из-за этого он также известен как Пятидесятница.

В 2025 году Троица выпала на 8 июня, передает РИА Новости.

Скоро праздник наступит не только у православных христиан, но и у мусульман. В связи с этим в Московской области подготовили около 40 площадок для праздничных молитв на Курбан-байрам и 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения. Мусульмане должны совершать обряд строго в отведенных для этого местах.

Недавно секретарь Махачкалинской и Грозненской епархии, иеромонах Иоанн также заявил, что Россия является многонациональной страной, где мирно сосуществуют люди разных религий, поэтому браки между представителями разных конфессий в ней не считаются чем-то странным или неуместным.