Несколько массивных колонн восстановят на станции метро «Белорусская»

Несколько пилонов восстановят на станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На станции «Белорусская» восстановим несколько пилонов. Пилоны – это массивные колонны, которые расположены на платформе. На «Белорусской» Кольцевой линии они облицованы мрамором «коелга», украшены орнаментами и настенными светильниками. В ходе работ мы бережно отполируем мрамор, восстановим лепнину и детали, обновим штукатурку», – говорится в сообщении.

Как отмечается, работы не помешают пассажирам.

«К объектам культурного наследия относятся 48 станций Московского метрополитена. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы сохраняем их исторический облик для будущих поколений. Все работы проводим с применением лучших материалов и современных технологий», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.