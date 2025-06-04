Москвичей предупредили о первой летней грозе

В пятницу, 6 июня, в столице ожидаются интенсивные дожди и гроза, при этом воздух прогреется до плюс 28 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

© Вечерняя Москва

«Температура воздуха будет завтра повыше, чем сегодня – от плюс 25 до плюс 27 градусов, но без осадков. Начиная с пятницы ожидаются дожди различной интенсивности. Наиболее интенсивные осадки возможны днем 6 июня, там дождя будет больше и даже будет греметь гроза, днем – от 26 до 28 градусов», – рассказала Позднякова.

По данным синоптика, в выходные дни 7 и 8 июня в Москве также возможны небольшие кратковременные дожди.