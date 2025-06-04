Горожан приглашают на кардиотренировки в рамках проекта «Лето в Москве»

Горожане смогут принять участие в бесплатных тренировках, направленных на укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы сердца и легких. Их будут проводить в рамках проекта «Лето в Москве».

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В ближайшие выходные, 7 и 8 июня, пройдут кардиотренировки по волейболу, баскетболу и танцам. Такие занятия повышают выносливость, а также способствуют снижению веса и улучшают общее состояние здоровья.

Волейбол — динамичная игра, которая развивает мышцы, логику, реакцию и способность продумывать действия на несколько шагов вперед. Во время занятий участники познакомятся с основами игры: подачей мяча, блоком, верхней и нижней передачами, а также сыграют товарищеские матчи.

Занятия по волейболу пройдут более чем на 20 площадках по адресам:

— улица Алтайская, дом 7 (Гольяновский парк);

— улица Лухмановская, дом 15, корпус 1;

— Кременчугская улица, дом 3, корпус 2, строение 2;

— улица Столетова, дом 17;

— Зеленоград, корпус 1542;

— Зеленоград, корпус 354а;

— Керамический проезд, дом 71, корпус 1;

— Ленинградский проспект, дом 33, корпус 1;

— улица Осташковская, дом 23;

— улица Абрамцевская, дом 30 (парк «Усадьба Алтуфьево»);

— улица Соколово-Мещерская, дом 36;

— улица Свободы, напротив дома 65 (парк «Северное Тушино»);

— Краснопахорский район, квартал 49 (спортивный парк «Красная Пахра»);

— улица Верхняя Красносельская, дом 34;

— улица Сущевский Вал, дом 56;

— Ореховый бульвар, владения 22–24;

— улица Болотниковская, дом 3, корпус 8;

— улица Генерала Кузнецова, дом 28, корпус 1;

— улица Академика Пилюгина, дом 1 (Воронцовский парк);

— улица Фотиевой, дома 14–18 (стадион «Пионер»);

— улица Академика Виноградова, дом 12 (ландшафтный заказник «Теплый Стан»).

Кроме того, тренировки пройдут более чем на 50 площадках проекта «Спортивные выходные», среди которых городские парки, ВДНХ, Северный и Южный речные вокзалы.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные, передает официальный сайт мэра Москвы.