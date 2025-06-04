Горожан приглашают на кардиотренировки в рамках проекта «Лето в Москве»
Горожане смогут принять участие в бесплатных тренировках, направленных на укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы сердца и легких. Их будут проводить в рамках проекта «Лето в Москве».
В ближайшие выходные, 7 и 8 июня, пройдут кардиотренировки по волейболу, баскетболу и танцам. Такие занятия повышают выносливость, а также способствуют снижению веса и улучшают общее состояние здоровья.
Волейбол — динамичная игра, которая развивает мышцы, логику, реакцию и способность продумывать действия на несколько шагов вперед. Во время занятий участники познакомятся с основами игры: подачей мяча, блоком, верхней и нижней передачами, а также сыграют товарищеские матчи.
Занятия по волейболу пройдут более чем на 20 площадках по адресам:
— улица Алтайская, дом 7 (Гольяновский парк);
— улица Лухмановская, дом 15, корпус 1;
— Кременчугская улица, дом 3, корпус 2, строение 2;
— улица Столетова, дом 17;
— Зеленоград, корпус 1542;
— Зеленоград, корпус 354а;
— Керамический проезд, дом 71, корпус 1;
— Ленинградский проспект, дом 33, корпус 1;
— улица Осташковская, дом 23;
— улица Абрамцевская, дом 30 (парк «Усадьба Алтуфьево»);
— улица Соколово-Мещерская, дом 36;
— улица Свободы, напротив дома 65 (парк «Северное Тушино»);
— Краснопахорский район, квартал 49 (спортивный парк «Красная Пахра»);
— улица Верхняя Красносельская, дом 34;
— улица Сущевский Вал, дом 56;
— Ореховый бульвар, владения 22–24;
— улица Болотниковская, дом 3, корпус 8;
— улица Генерала Кузнецова, дом 28, корпус 1;
— улица Академика Пилюгина, дом 1 (Воронцовский парк);
— улица Фотиевой, дома 14–18 (стадион «Пионер»);
— улица Академика Виноградова, дом 12 (ландшафтный заказник «Теплый Стан»).
Кроме того, тренировки пройдут более чем на 50 площадках проекта «Спортивные выходные», среди которых городские парки, ВДНХ, Северный и Южный речные вокзалы.
Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные, передает официальный сайт мэра Москвы.