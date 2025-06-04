Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об итогах Московской недели предпринимательства.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В общей сложности прошло 23 мероприятия, в которых приняли участие более 300 тыс. человек.

«Это отличный старт для многих начинающих бизнесменов и новые возможности для развития своего дела в столице», — заявил мэр.

Одно из основных мероприятий — Московская неделя интерьера и дизайна, собравшая 1220 отечественных и зарубежных компаний.

Ранее сообщалось, что число самозанятых в Москве превысило 2 млн.