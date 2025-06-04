Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ

28 июня впервые городской выпускной пройдет на ВДНХ — на мероприятии ожидается порядка 45 тысяч выпускников, родителей и педагогов. Об этом в среду, 4 июня, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— В этом году он будет рекордным: для ребят выступят более 55 артистов, которых они выбирали сами, а число гостей превысит 45 тысяч. Главной площадкой станет один из важных символов Москвы — всеми любимая ВДНХ. На территории разместится целая вселенная с шоу, играми и интерактивом, — уточнила Ракова.

По словам заммэра, школьники смогут принять участие во многих активностях — посетить экскурсии, потанцевать, попробовать свои силы в музыке и искусстве.

— Уверена, каждый почувствует, что праздник сделан именно для него — с учетом его интересов, — добавила она.

Основная тема праздника в этом году — «Код поколения». Площадки мероприятия смогут полностью раскрыть индивидуальность современных выпускников — стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, передают в агентстве городских новостей «Москва».

Недавно звездный стилист, телеведущий Владислав Лисовец напомнил, о чем нужно помнить выпускнику, собирая образ к балу.