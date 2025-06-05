В Москве в воскресенье воздух прогреется до +31 °C

В Москву и Московскую область возвращается жаркая погода, которая принесёт с собой и грозы, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В пятницу и выходные будет жарко. Но и не исключаем грозового положения в пятницу и субботу. При переменной облачности местами пройдёт кратковременный дождь, прогремит гроза. Жара будет сильная», — рассказал он.

По словам синоптика, в пятницу в Москве стоит ждать +26...+28 °C, в субботу — +28...+30 °C, а в воскресенье — +29...+31 °C.

«Ночами температура будет в пределах +13...+18 °C. Начало следующей недели тоже будет достаточно жарким», — пояснил он.

Ветер в течение ближайших дней будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 5—10 м/c, а при грозах — с порывами до 17 м/c, подытожил Ильин.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что в Сибири на старте лета оказалось теплее, чем в Сочи.