Москвичей предупредили об экстремально высокой температуре

С 7 по 10 июня в Москве ожидается экстремальная жара, температура воздуха поднимется до плюс 32 градусов. Об этом журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С 7 по 10 июня в Москве будет сильная жара – от плюс 30 до плюс 32 градусов. Это экстремально высокая температура для Москвы», – сказал Вильфанд.

Он добавил, что, по предварительным расчетам, со среды, 11 июня, начнется понижение температуры на 3 градуса.