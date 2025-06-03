В Москве упростили правила установки шлагбаумов во дворах

В Москве в очередной раз упростили правила установки шлагбаумов во дворах жилых домов, причем на этот раз кардинально. Если раньше послабления касались шагов, которые нужно сделать жильцам для установки ворот, то теперь львиную долю работы город в принципе берет на себя. Как это будет работать?

Напомню, шлагбаумов в московских дворах хватает и без того - в центре города, например, открытых проездов к домам почти не осталось. Город жителям помогает, причем не только организационно, но и финансово - на каждый шлагбаум из бюджета можно получить субсидию. Но бюрократия все равно есть: сначала собери общедомовое собрание, где большинство проголосует за установку, потом составь проект, согласуй все с муниципальными депутатами, обратись за субсидией...

"Раньше жильцы действительно тратили много сил и времени, чтобы в их дворе появился шлагбаум, - соглашается заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - Поэтому по поручению мэра Москвы мы запустили проект, в рамках которого возьмем эту процедуру на себя, включая финансовые расходы. Жителям нужно будет только отправить заявку и проголосовать. Делаем установку шлагбаумов во дворах проще для комфорта москвичей".

Теперь горожанам нужно лишь оставить заявку на сайте transport.mos.ru. Предварительно необходимо авторизоваться в "Электронном доме" через учетную запись на mos.ru - так вы подтвердите свою личность и адрес проживания. Дальше сотрудники "Московского паркинга" проверят возможность установки шлагбаумов и сами составят схему их размещения.

После этого управляющая компания создаст опрос в "Электронном доме", и если большинство жильцов будут "за", то сотрудники согласуют схему с городскими структурами.

"Приятный бонус: установка шлагбаума и его обслуживание в первый год будут бесплатными. Далее - ежемесячная оплата по утвержденному тарифу, - прокомментировали в департаменте транспорта. - Управлять дворовыми шлагбаумами жители смогут через приложения "Парковки России" и "Электронный дом".

Установка шлагбаума и его обслуживание в первый год будут бесплатными. Далее - ежемесячная оплата по утвержденному тарифу

В пресс-службе "Администратора московского парковочного пространства" рассказали "РГ", что уже получают заявки от москвичей и прорабатывают возможность установки шлагбаумов. При этом плата для горожан даже начиная со второго года будет небольшой, она зависит от количества жителей и самих шлагбаумов.

Открывать шлагбаумы через парковочное приложение жители многих домов могут уже сейчас - достаточно обратиться в управляющую компанию или к ответственному по дому и дать свой номер телефона, к которому привязан личный кабинет в приложении. После этого вам останется обновить программу, включить новую функцию - и на карте появятся доступные шлагбаумы. Открыть их можно будет, просто нажав кнопку. Так удобно и самому попасть в свой двор, и открыть шлагбаум для гостей, курьера, приехавшего такси.

Кстати

Перекрыть въезд в свой двор могут жители любого московского дома независимо от района: хоть в центре, хоть на окраине. Главное условие и раньше, и сейчас - одобрить этот вопрос на общедомовом собрании. Так что предварительно идею лучше обсудить с соседями. Плюсы у шлагбаумов, кстати, есть и для тех, кто не водит машину, - во дворе в любом случае станет меньше посторонних и транзитного транспорта, а значит, станет тише и спокойнее. Для машин скорой помощи, пожарных и других экстренных служб шлагбаумы не проблема - они обычно открывают их через связь с диспетчером или с помощью специального приложения.