В Москве открылось около 30 уличных бассейнов

В столице официально открылся купальный сезон. Поплавать москвичи могут в семи природных водоемах, а также на улицах города почти в трех десятках бассейнов с подогреваемой водой под открытым небом. Вот в них и решили попробовать воду корреспонденты "РГ", так как в прудах и реках она еще явно не прогрелась.

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Ближайшим к редакции "РГ" оказался пляж на Северном речном вокзале. Впервые оборудованный в 2022 году после реставрации самого вокзала, он уже успел стать для жителей столицы одним из любимых мест летнего отдыха. Вот и 2 июня с самого утра там в струях сухого фонтана вовсю веселились дети. Родители в тенечке наблюдали за ребятней. Разговорились с одной из мам. Татьяна рассказала, что шли с сыном на пляж, да не дошли. Мальчик влез в фонтан, вымок, теперь придется идти домой, переодевать его.

Пляж расположен в десяти минутах ходьбы от вокзала, около семнадцатого причала, сразу за теннисными кортами. Пока шли, любовались тюльпанами и набухающими бутонами роз парка, разбитого на набережной Химкинского водохранилища. По его водной глади плыли яхты и теплоходы. Многие любят этот пляж за прекрасные виды и ощущение настоящего курорта. Как уверяют в департаменте транспорта Москвы, а пляж часть комплекса Северного речного вокзала, его территория рассчитана на одновременный отдых порядка тысячи человек.

К сожалению, как выяснилось, заранее забронировать шезлонг тут нельзя, а вот диваны с креслом и пуфиком, кровати, в том числе круглые и с балдахином - пожалуйста. Они, конечно, удобнее, но и дороже: если сеанс на шезлонге (их тут два - с 9:00 до 14:00 и с 14:00 до 21:00) обойдется в две тысячи рублей или в три тысячи на целый день, то цена на диваны и кровати начинается с четырех тысяч рублей с человека. При этом нужно заплатить еще и залог - еще 7 тысяч рублей, которые потратить можно только тут же за еду, напитки и кофе. Приходить со своей едой, а также своим полотенцем, нельзя.

...Мы получаем мягкое серое полотенце, выбираем шезлонги. День будний, поэтому из 400 лежанок с мягкими матрасами сегодня заняты лишь несколько десятков. Для купания - на выбор четыре бассейна. Самый большой - семейный, размером как в приличном фитнес-центре - 25 на 17 метров, а самый мелкий, для малышни - 5 на 9 метров и глубиной около 80 сантиметров - его оккупировали две семьи с маленькими детьми - идет урок плавания.

Цена отдыха в бассейнах под открытым небом 1-2 тысячи рублей за сеанс

В третьем бассейне размером девять на девять и метр глубиной резвятся подростки. "Мы с одноклассником Димой сдали основной государственный экзамен по математике и позвали знакомых ребят просто прогуляться по набережной, - рассказывает Данила Иванов. - Но не удержались, решили поплавать". На вопрос, как им пляж, ребята ответили: "Классный. Мы тут загорали и купались еще в прошлом году - от дома сюда нам ходу несколько минут. Хорошо, что сейчас еще не так жарко, поэтому просторно, народа не так много. В июле будет как в Анапе, яблоку негде упасть". Камила Ивлева, студентка колледжа из этой же компании, добавляет: "А мне пляж нравится тем, что по вечерам тут дают концерты. Как на юге!".

Кроме Северного речного вокзала уличные бассейны открылись в Москве также в 14 парках: "Сокольниках", "Филях", "Митино", Измайловском, "Красной Пресне", "Серебряном Бору" и других. Еще 12 бассейнов, в том числе с гидромассажем, работают на фестивальных площадках проекта "Лето в Москве". Цены здесь дешевле - от 550 рублей, но сеансы длятся всего по три часа. В стоимость входят лежаки и зонтики. Если понадобится полотенце - можно взять напрокат. На территории каждого бассейна есть раздевалки, души, сейфы.

Кстати

Посмотреть, где расположен ближайший бассейн, и забронировать сеанс можно на портале www.mos.ru в проекте "Лето в городе".