В центре Москвы расцвели необычные сады

Яблони и вишни у Большого театра, шалфей и лаванда у памятника Тимирязеву, цветущая стена у Московского зоопарка - по всей Москве уже можно увидеть красочные площадки фестиваля "Сады и цветы", который продлится все лето. Корреспондент "РГ" прогулялся по известным местам столицы, которые вдруг превратились в цветущие скверы, и прошел по впервые созданным цветочным маршрутам.

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Библиотека в лесу

Этот фестиваль проходит в Москве уже не в первый раз, но с каждым летом становится все масштабнее. По всему центру города расцветают сады с оригинальными растениями, которые к тому же меняются на протяжении сезона, поэтому в июне и августе одни и те же площадки выглядят по-разному. Одной из особенностей этого сезона стали прогулочные маршруты - временные сады устроили так, чтобы они были интересны не только по отдельности, но и в связке.

Например, выходите из метро на Манежную площадь и попадаете в ботанический сад с редкими южными растениями и настоящим тропическим водопадом из цветов. Дальше проходите к Российской государственной библиотеке, на лестнице которой, у подножия памятника Достоевскому, раскинулся маленький лес.

Следом поднимаетесь к Большому Каменному мосту - он весь увешан кашпо, горшками и ящиками с тысячами цветов. Дальше можно пройти по Новому Арбату и Бульварному кольцу, они тоже превратились в сады. На такую прогулку можно смело заложить пару-тройку часов, а если решите перекусить или попить чаю у одной из клумб, то закладывайте половину дня.

Даже шумная Тверская и та встречает оазисами. Возле памятника Пушкину, например, вырос необычный сад с десятиметровыми южными кипарисами и розарием.

Неподалеку, в Столешникове переулке, появились оригинальные цветочные арки-фасады, украшенные в духе старинных московских особняков. В них высадили клены дланевидные, фотинии и османтус раскидистый, а также цветущие бугенвиллеи, рододендроны и царственные розы. Внутри арок открылись торговые точки, оформленные с большим вниманием к деталям. А в Камергерском переулке можно увидеть настоящий лимонный сад. Среди ярких керамических кашпо выросли миниатюрные лимонные деревья, привлекающие не только красотой, но и ароматом. Арки здесь тоже украшены лимонами, они создают эффект южной аллеи, а отдохнуть можно под уличными зонтами.

Шахматы и тис

Преобразил фестиваль и столичные бульвары - где еще добавить цветов, как не здесь? Основными площадками стали Гоголевский, Никитский и Цветной бульвары, и у каждого своя особенность. Гоголевский, например, стал импровизированной шахматной площадкой. Там установили черно-белые беседки с шахматными фигурами на крыше, декоративные фотозоны с элементами шахматной доски и топиарные фигуры из ягодного тиса в виде пешек и королей. В такой обстановке пройдет городской чемпионат по шахматам, да и сейчас там уже играют известные гроссмейстеры. Кроме дней, когда идут соревнования, бульвар открыт для всех желающих - можно сыграть партию на свежем воздухе.

Кроме того, "Шахматный сквер" все лето будет работать на Театральной площади перед отелем "Метрополь". По будням желающие могут взять комплект шахмат и сыграть легкую партию. А в выходные будут проходить открытый, парный и детский турниры - на них нужно предварительно зарегистрироваться.

Сады расположены рядом, так что можно гулять от одного к другому

Еще один преобразившийся бульвар - Никитский. Он оформлен во французском ландшафтном стиле. Кованые беседки и скамейки, словно из позапрошлого века, утопают в цветниках из роз, лаванды и шалфея. Структурные липы с кронами, подстриженными в форме кубов, завершают композицию. Цветовая палитра построена на оттенках зелени - от мятных до темно-оливковых, это должно создать ощущение прохлады и уюта.

Если решили прогуляться по садам с детьми, обязательно загляните на Цветной бульвар. Нетрудно догадаться, что его стилизовали под цирк и создали там атмосферу детского праздника. Среди цветов стоят разноцветные шатры, фотозоны с фигурами пони и слонов, карусель и перголы с яркими крышами, создающими тень.

Отдельно скажу о Московском зоопарке, точнее, его входной группе. "Там снова появилась своеобразная карта из трав и цветов разных оттенков и форм - южные плектрантусы, пилеи и будры, - говорят в оргкомитете фестиваля. - У главного входа также можно увидеть ипомею, петхоа, пурпурную иву, многоствольный клен, крылатый бересклет и сосну. Всего для оформления входа в зоопарк использовано около пяти тысяч растений".

Кстати

Подробнее изучить фестивальные сады и их расположение можно на сайте russpass.ru. Узнать о других активностях фестиваля "Лето в Москве" проще всего на сайте leto.mos.ru. Среди прочего там есть интерактивная карта, которая поможет найти что-то интересное недалеко от дома.