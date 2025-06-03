Конгресс экологистов пройдет в Москве 7 июня

II Конгресс экологистов состоится в Москве 7 июня.

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В мероприятии примут участие защитники окружающей среды, представители бизнеса, ESG-эксперты, экотренеры и волонтеры. По словам организаторов, встреча необходима для открытого диалога, формирования трендов и прочных связей между участниками сообщества.

"Наша миссия – собрать сообщество из 5% экологистов в России (7 миллионов), в Казахстане (1 миллион) и 5% экологистов в каждой стране планеты Земля. По моим оценкам, в России уже более 5 миллионов экологистов – людей, снижающих свой экослед ежедневно", – сказал первый экотренер в России Роман Саблин.

На конгрессе запланированы выступления представителей брендов, которые занимаются вопросами экологии, а также деловая игра. Кроме того, будет подписан манифест, содержание которого сформируют сами участники.

Ранее стало известно, что телеканал Москва 24 покажет ко Дню эколога выпуски проекта "Сортировочная", которые посвящены актуальным экологическим вопросам в городе. Зрителям расскажут, как правильно сортировать мусор, почему электрический транспорт спасает столицу, а также что поможет от укуса клеща.