Москвичей предупредили о жаре

Показатели термометров в воскресенье, 8 июня, в столичном регионе вплотную приблизятся к +30°, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, первая неделя календарного лета в Москве и Подмосковье началась умеренным теплом, с превышением температуры над климатической нормой на 1-2°, а финиширует 30-градусной жарой.

В середине нынешней недели вдоль южных границ столичного региона промчится активная фронтальная волна, заметил метеоролог.

В центре региона ожидаются небольшие дожди, на юге — ливни, север «осадки обойдут стороной». Температура составит +21…+23°.

В четверг, 5 июня, на погоде столицы скажется влияние гребня антициклона — он сделает погоду солнечной и сухой и поспособствует более активному росту температуры — показания термометров достигнут +25…+27°.

В конце рабочей недели в столицу, вместе с атмосферным фронтом, придут дожди, местами с грозами, но на температуру они повлияют мало и показания термометров изменятся мало, температура останется на 3-4° выше климатической нормы, отметил Леус.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник, 3 июня, атмосферный фронт окклюзии принесет порцию дождей.

В среду ожидается небольшой дождь, около +22°. В четверг распогодится, потеплеет до +26°. В конце недели возможны короткие дожди с грозами, +23…+25°, констатировал синоптик.