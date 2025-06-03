В начале следующей недели в Московском регионе потеплеет до +32 °C

В течение этой недели температура в столичном регионе будет стремительно повышаться: к выходным воздух прогреется до +27...+29 °C, а в понедельник повысится до +30...+32 °C, предупреждают синоптики. После этого на регион обрушится грозовой фронт, который принесёт ливни и похолодание до +23 °C. Какие части России в ближайшее время тоже накроет жара, а какие зальёт дождями — в материале RT.

Температура в Московском регионе будет повышаться в течение этой недели, и к следующему понедельнику превысит +30 °C. Таким прогнозом в беседе с RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Неделя началась с достаточно умеренной и комфортной погоды. Но температура начнёт постепенно повышаться. К четвергу воздух прогреется до +25...+27 °C, в пятницу ожидается +27 °C», — рассказал синоптик.

По его словам, в выходные температура поднимется до +27...+29 °C — это будет подготовительным этапом к «прыжку» в жаркий понедельник.

«В понедельник Москва и Подмосковье попадают в тёплый сектор циклона. Температура повысится на сутки до +30...+32 °C. После чего ожидается грозовой фронт, который принесёт во вторник ливни, грозы и температуру на уровне +23...+24 °C», — сообщил собеседник RT, добавив, что подобные перепады могут привести к шквалистому усилению ветра.

«Зальёт дождями»

Похожим прогнозом в своём Telegram-канале поделилась главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что начало первой недели лета в Москве и области обещает «комфортную для работы» погоду, однако с каждым днём холодный воздух, проникший в регион в тылу атлантического циклона, будет прогреваться.

«Если утром 2 июня на высоте 1,5 км было всего +3 °C, то к середине недели температура воздуха повысится до +8...+10 °C. А у земли это будут комфортные +23 °C», — утверждает эксперт.

К середине недели в центр Европейской России устремится гребень антициклона с юга, и в четверг, 5 июня, жителей столичного региона ожидает солнечная и сухая погода. Температура воздуха в Москве превысит отметку +25 °C, а к выходным в регион вернётся жаркая погода, комфортная для отдыха за городом.

При этом синоптик предупредила, что в ночь на 4 июня на Черноземье и часть Московского региона обрушатся дожди.

«Циклон, образовавшийся над Минском на волне холодного фронта, готовится ближайшей ночью залить дождями Черноземье и юг Московской области», — рассказала Позднякова.

В самой Москве, однако, сильного дождя не прогнозируется: по данным специалиста, выпадет не более 5 мм осадков, а на западе и северо-западе Подмосковья ещё меньше.

Погода в других регионах

Ряд регионов в ближайшее время также ожидает жара. В частности, по словам синоптика Шувалова, температура превысит отметку в +30 °C в Краснодарском крае, жителям которого долгое время о +30 °C «оставалось только мечтать».

«Похоже, что очень скоро эти мечты сбудутся. Начиная с субботы и по крайней мере на неделю температура в крае будет регулярно преодолевать отметку в +30 °C», — уверен эксперт. Закончится эта волна жары ближе к середине июня очередным грозовым фронтом.

Настоящее лето также пришло в Крым, утверждает синоптик Позднякова. На этой неделе погоду на полуострове будет определять антициклон: «На побережье малооблачно и никаких дождей. Температура воздуха днём +26...+28 °C, что на пару градусов выше нормы. Для открытия курортного сезона — благодать», — отметила специалист. По её прогнозу, к концу недели температура воды местами преодолеет отметку в +20 °C.

Вместе с тем она напомнила, что в летний сезон пути атлантических циклонов, как правило, проходят по северу Европейской России. На этот раз наибольшее количество дождей достанется Республике Коми: за первые два дня лета в Сыктывкаре выпало почти 40% от месячной нормы осадков.

«В четверг погоду в Архангельской области и Коми станет определять гребень антициклона с центром над Приазовьем, и дожди прекратятся. Но ветер сменится на северный, и станет прохладнее, днём +15...+18 °C. А следующую порцию дождя нужно ждать к выходным», — заключила синоптик.

Магнитные бури возобновились

Одновременно с изменениями температуры на Земле продолжают бушевать магнитные бури. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, геомагнитные возмущения возобновились в понедельник утром, после непродолжительного перерыва. По его информации, они сохранятся в течении всего сегодняшнего дня, а максимальный уровень бури поднимется до уровня G3.

Эту информацию подтвердили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По словам учёных, колебания поля действительно регистрируются вблизи отметки G3, соответствующей сильному уровню.

Тем не менее астрономы утверждают, что продолжительный шторм «явно выдыхается» и сейчас поддерживается исключительно благоприятной для бури конфигурацией межпланетного магнитного поля. Остальные параметры солнечного ветра уже вернулись в норму: температура окружающей Землю плазмы находится вблизи уровня 100 тыс. градусов, в то время как на пике события вырастала до 3 и более млн.

«Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений по состоянию на текущий момент составляет 54 часа, из которых 48 часов пришлось на бури (красный уровень). Возможно, это рекордное значение для текущего солнечного цикла», — добавили в лаборатории.

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