На Шоссейной улице появится новый веломаршрут

Велодорожку протяженностью 544 м проложат в столичном районе Печатники на юго-востоке Москвы. Проект будет реализован в рамках благоустройства территории нового жилого комплекса (ЖК), но будет общедоступным, сообщил главный архитектор столицы, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) столицы Сергей Кузнецов.

"На улице Шоссейной появится пешеходный бульвар с новым маршрутом для велосипедистов. Трасса длиной 544 м будет выполнена с использованием прочного современного покрытия, подходящего для круглогодичной эксплуатации. Велодорожка станет важным элементом среды, способствующим экологичному передвижению, активному отдыху и созданию современного городского ландшафта", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что вдоль маршрута высадят растения, установят освещение и элементы навигации. Велотрасса свяжет жилые корпуса с будущими общественными пространствами и органично впишется в существующую и проектируемую улично-дорожную сеть. Работы по благоустройству планируется завершить в 2028 году вместе с завершением строительства первого квартала ЖК.

"Общедоступная велодорожка появится на территории жилого комплекса, строительство которого проходит под контролем Мосгосстройнадзора. Первая очередь общей площадью 135,5 тыс. кв. м включает четыре жилых корпуса высотой от 13 до 47 этажей, объединенных единым стилобатом с подземным двухуровневым паркингом. Застройщик уже направил в комитет извещение о начале строительно-монтажных работ, после чего был составлен график выездных проверок. Первое мероприятие намечено на третий квартал текущего года", - добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Как резюмировали в пресс-службе Москомархитектуры, в районе Печатники постепенно формируют полноценную инфраструктуру для велосипедистов: благоустроен парк с роллердромом, велодромом и маршрутами для велопрогулок; велодорожки проложены также в сквере у Батюнинского пруда; в парке технических видов спорта работают трассы для различных дисциплин, включая велозаезды, а на улице Гурьянова открыт ВМХ-велодром для подготовки юных спортсменов.