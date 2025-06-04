В Подмосковье заметили участившиеся конфликты между воронами и совами

Министерство экологии и природопользования Московской области сообщило, что к ним стали обращаться, замечая участившиеся, как утверждают жители региона, конфликты между воронами и совами.

© Мослента

Там поспешили заверить, что такие противостояния — естественное явление в дикой природе, не несущее серьезной угрозы благополучию обеих птиц. Министр Виталий Мосин пояснил, что вороны действительно могут проявлять агрессию к совам, особенно в период защиты потомства. Но эти столкновения, как правило, не приводят к серьезным последствиям, так как совы — очень сильные и опытные хищники.

Причиной их столкновений может быть то, что весной совы часто перемещаются в городские и пригородные территории, где легче охотиться на грызунов. Вороны, живущие колониями, воспринимают сов как конкурентов и пытаются прогнать их со своей территории, добавили в Минэкологии Подмосковья.

В мае сообщалось, что в столице участились случаи нападения ворон на людей. Как объяснил орнитолог, специалист по врановым Сергей Уклюдов, это связано с периодом выращивания птенцов. Он призвал москвичей быть внимательнее: «Если заметили птенца, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не берите в руки».