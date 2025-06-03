В Новой Третьяковке проходит выставка о русских модернистах и Туркестане XX века

Это лето в Москве - с восточным акцентом. В Новой Третьяковке - грандиозная выставка "Путь на Восток" о наших модернистах, что век назад отправились в Туркестан за миражами и приветливым солнцем. В модном "Новом Иерусалиме" - те же модернисты, только в этот раз на первом плане - Узбекистан и нестареющая дружба российских мастеров с узбекскими. И вот новый шаг в Азию - в Россию приехали Дни культуры Таджикистана, и одно из событий - выставка современных таджикских художников в Галерее Зураба Церетели. Заглянем и туда.

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Восточные красавицы гадают у картины модного таджикского художника Далера Михтоджова - откуда такое странное название "Женитьба", если жениха с невестой "в кадре" нет и праздником, на первый взгляд, не пахнет. А есть мужчины, которые красят дом и чистят морковь… Одна из девушек вдруг хлопает в ладоши: "Знаю! Перед свадьбой в Таджикистане всегда делают ремонт, а гору моркови начистили на плов - для гостей. Традиции такие, понимаете?"

Бродить по выставке "Красота Таджикистана: наследие для будущего" лучше в компании с понимающими традиции - тогда вся философия Востока раскроется в красках… На выставке представлены и классики, известные еще со времен, когда страна была одна и культура соседней республики не была экзотикой, - Сухроб Курбанов, Олим Рабизода… И те, чьи имена в России пока еще не на слуху. Но ведь для того и нужны такие выставки, чтобы уже завтра мы знали, что Далер Михтоджов - очень тонкий философ, Абдусалом Орипов, победивший в этом году в таджикском конкурсе "Учитель года", - мастер абстракции, его полотно "Свидание" - попытка красками показать, что чувствуют двое, когда еще чуть-чуть - и понадобится морковь для плова…

Ильёс Мамаджонов - из молодых и успешных, чьи картины уже давно выставляются по всей Европе, в Москве - его "Ожидание" с девушкой на сносях. Натюрморт с разрезанными гранатами Давлата Абдуазизова "Семья" как бы подводит под темой логичную черту.

Случайно ли, что многие картины на выставке - о любви и семье? Или это приглашение к разговору? Ведь о чем говорить друзьям, как не о самом главном?

О том, что мы друзья и что мосты между нашими культурами давно и прочно наведены, говорила на открытии вернисажа министр культуры России Ольга Любимова: "Наши страны - братские, мы дружим министерствами, дружим посольствами, и Дни культуры Таджикистана в России для нас не формальность, это возможность поделиться друг с другом тем, что мы любим".

Ольгу Любимову поддержала ее таджикская коллега Сатториён Матлубахон Амонзода: "Искусство Таджикистана - это мост между прошлым и будущим, между Востоком и Западом, между традицией и современностью. И символично, что именно в Галерее Зураба Церетели, в этом храме искусства, где десятилетиями формировались традиции художественного мастерства и духовной преемственности, мы представляем зрителю яркий, живой и подлинный образ современной таджикской культуры".

Среди первых зрителей выставки - таджикские студенты и преподаватели творческих московских вузов. Знакомлюсь с Зарнисор Набиевой - из Российской академии музыки имени Гнесиных, она пианист, лауреат международных конкурсов, начинающая "паромщица культур". "У нас одна колыбель, и об этом мы почаще друг другу должны напоминать, - объясняет Зарнисор смысл таких выставок. - В Таджикистане до сих пор помнят, что наша живопись во времена СССР гремела. И если посмотреть на работы молодых художников, то несложно увидеть, что все они родом из Советского Союза, все корнями оттуда".

Но одной лишь выставкой программа Дней таджикской культуры в России не ограничилась. В тот же день лучшие танцевальные ансамбли "Зебо", "Гулрез", "Чахоноро"… а также именитые солисты - Соибназар Аловатов, Нозия Кароматулло… выступили на сцене главного театра страны. Большая дружба - Большой театр. "Для многих сама возможность подняться на эту сцену - уже строчка в биографии", - говорили во время торжественного вечера министры. Счастливые артисты не спорили.

Из Москвы Дни культуры Таджикистана переехали в Казань, сегодня здесь тоже будут и выставки, и выступления коллективов на гала-концерте в Театре им. Г. Камала, и, разумеется, разговоры по душам…

Кстати

В мае в Душанбе проходил Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ. В разговорах о "новых горизонтах сотрудничества" вдруг выяснилось, что есть нерешенные дела в настоящем - у таджикских художников проблема: где выставить свои работы в Москве? Кто-то из российской делегации предложил Галерею Зураба Церетели. Новый президент Российской Академии художеств Василий Церетели идею с радостью поддержал.

Так для дружбы был найден еще один дом. Надо было только поговорить.